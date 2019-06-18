النصر يحذر من تحرك حكومي لاعتماد وجبة اولى من المدراء العامين عبر نظام المحاصصة

حذر إئتلاف النصر، الاثنين 17 حزيران 2019، من تحرك حكومي لاعتماد وجبة اولى من المدراء العامين عبر نظام المحاصصة.

وقال الائتلاف في بيان، إنه “يؤكد موقفه المعلن سابقا برفض المحاصصة الحزبية المقيتة لملف المدراء العامين والدرجات الخاصة، ونعلن للراي العام ان مجلس الوزراء يعتزم غدا اعتماد الوجبة الاولى من المدراء العامين لاقرارها، وهنا نجدد رفضنا للخطوات التي تكرس المحاصصة، ويتحمل مجلس الوزراء والقوى السياسية المسؤولية كاملة”.

وأضاف، انّ “اي حسم لهذا الملف وفق قاعدة المحاصصة يعتبر تمردا على اسس البناء السليم للدولة، ولوصايا المرجعية الدينية العليا، ولحقوق الشعب وكفاءاته بمواقع الخدمة العامة”.

وتابع الائتلاف، انّه “اعلن ويعلن رفضه ادارة وحسم هذا الملف بالطريقة الحالية، ويدعو لتمكين المعايير والكفاءات الوطنية من تسنم مواقع الخدمة بالدولة ونؤيد اقرار المناصب على ضوء المعايير المهنية الصحيحة”.

وكان إئتلاف النصر قد حذر، الاحد (16 حزيران 2019)، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة الحالية، فيما طالب بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة.