الهوية الأدبية الاندلسية (دراسات نقدية)

جديد دار الشؤون الثقافية العامة…

اسراء يونس

ضمن إصداراتها الجديدة والمتنوعة صدر حديثاً الدراسة الموسومة (الهوية الأدبية الاندلسية) / دراسة نقدية للدكتور محمود شاكر محمود.

جاءت هذه الدراسة مكملة للمسيرة البحثية العلمية التي بدأها ابن بسام في ذخيرته ووضع علاماتها الدالة في مقدمته الرائدة .

وتعتبر هذه الدراسة اللبنه الثانية للباحث من اجل تحقيق هوية ثقافية اندلسية متكاملة، بعد ان صدرت له اللبنة الأولى في (نقد النقد دراسة في الانموذج الاندلسي) على ان تعقبها بعون الله اللبنة الثالثة في الهوية البلاغية الاندلسية.

بدأ الكتاب بتمهيد يتناول الهوية الثقافية ـ بعد تحديد المفهوم وبيان المصطلح ـ الاندلسية في بواكير نشأتها ومراحل تطورها وبعد ذلك ينتظم الكتاب في بابين باب النثر وباب الشعر يحاور فيها مجموعة من النصوص التي أحدثت نقلة كبيرة في استقلالية الهوية الأدبية الاندلسية، واستوائها على سوقها لتعجب القارئين وتطرب السامعين وتبهر الناظرين وقد خضعت هذه النصوص الى قراءة حداثوية وفق السياقات الأكاديمية المعتمدة، استنبط الباحث في ضوئها كثيراً من الخصالئص الأدبية التي لا نجد لها نظيراً الا في الادب الاندلسي.

ضم الكتاب 288 صفحة من القطع المتوسط

تصميم الغلاف جنان عدنان لطيف.