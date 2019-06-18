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تعرّف إلى كلمات مرسي الأخيرة قبل وفاته

كشفت مصادر مطلعة عن آخر كلمات الرئيس المصري السابق محمد مرسي في المحكمة التي عرض عليها اليوم، قبيل وفاته.

ونقل موقع ‹RT› الروسي عن مصادر لم يسمها، أن مرسي طلب الإذن بالكلام من رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي، قبل وفاته بدقائق، وتحدث بالفعل، مشيراً إلى أنه «بدا منفعلاً للغاية وظهر بشكل مجهد بعد حديث مطول نفى فيه تهمة التخابر واشتكى من بعض الممارسات داخل محبسه».

وأكدت المصادر أن الرئيس المصري الأسبق سقط مغشياً عليه وفشلت محاولات إنقاذه رغم نقله لمستشفى قريب من مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

ولفتت إلى أن عدد من قيادات الإخوان انهاروا في القفص عقب تأكدهم من وفاة محمد مرسى، وهرعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لقاعة المحكمة للكشف الطبي عليهم فيما غادر رئيس المحكمة الجلسة بعد أن أعلن تأجيلها، واستدعيت قيادات أمنية، وطلب دعم إضافي من فرق العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وكان التلفزيون المصري قد أعلن اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في «قضية التخابر مع قطر».

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