( تعزية )نتقدم إلى الشعب المصري الشقيق عامة ، وعائلة الرئيس محمد مرسي خاصة ، بتعازينا الخالصة ،

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (24) } سورة الأحزاب .

نتقدم إلى الشعب المصري الشقيق عامة ، وعائلة الرئيس محمد مرسي خاصة ، بتعازينا الخالصة ، بوفاته بعد معاناة طويلة وظروف انسانية عصيبة .

ان حدوث الوفاة في قاعة المحكمة جاءت دليلاً جلياً على صحة التقارير الدولية التي تتحدث عن تدهور حقوق الإنسان في مصر .

رحم الله الرئيس محمد مرسي ، وأسكنه فسيح جناته ، وفرج عن اخوانه ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .

#الحزب_الإسلامي_العراقي