“ديسكو في جدة” و”بار حلال” يتصدران أحاديث النشطاء

الملهى تابع لسلسلة النوادي الليلية “وايت” الموجودة في دبي وبيروت-

أثار الإعلان عن افتتاح أول ملهى ليلي في المملكة العربية السعودية جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من مخالفة ذلك الملهى للقيم السعودية ومن وجوده بجوار مكة المكرمة.

ومنذ إعلان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن رؤيته لعام 2030، والمملكة تشهد تغييرات واسعة، خاصة بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه، التي من المفترض أنها توفر فرص الترفيه لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

وتداول النشطاء بشكل واسع مقطع فيديو يشرح عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، مع صوت شخص يشرح تفاصيل الملهى، الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، وأن أسعار تذاكر الدخول بين 500 إلى ألف ريال سعودي.

وتحدث الصوت عن أن الملهى تابع لسلسلة النوادي الليلية “وايت”، الموجودة في دبي وبيروت، وأن الملهى سيكون فرعها الجديد في الواجهة البحرية بمدينة جدة.

ووفقا للمغردين ولمقاطع أخرى تداولها النشطاء، من المفترض أنه لن يُسمح بتقديم المشروبات الكحولية في الملهى، وسيفتح أبوابه بين الساعة العاشرة مساء وحتى الثالثة فجرا، وسيمنع دخول من هم دون 18 عاما.

كما انتشر مقطع آخر بصوت أنثوي يؤكد أن البار سيكون “بار حلال”، مع وجود منطقة لـ” الدانس فلور”، ومنطقة للطاولات العادية، ومنطقة أخرى للشخصيات الهامة، مع وجود الشيشة.