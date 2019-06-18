صحة الكرخ / اجراء (3500) غسل كلوي في مركز الحياة لغسل الكلى خلال شهر

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) ان مركز الحياة لغسيل الكلى في مستشفى الكرامة التعليمي قام باجراء اكثر من (3500) غسل كلوي لـ (280) مريض خلال شهر ايار من العام الجاري

و بين الحجامي ان المركز يعد من احد المراكز الكبرى و المهمة في علاج و غسل الكلى للمرضى المصابين بالعجز الكلوي حيث تقوم الدائرة بتحمل تكاليف الغسلات و العلاج حيث تكلف الغسلة الواحدة اكثر من (75) دولار مؤكدا المركز يعمل على مدار (24) ساعة بواقع اربعة شفتات و يتراوح زمن الغسلة الواحدة (4) ساعات لكل مريض و يتم اجراء كافة الفحوصات التشخيصية و السريرية و المختبرية لكل مريض للتاكد من اصابته بعجز كلوي و يتم تثبيت بيانات المرضى و اعطائهم جدول لغرض اجراء عمليات الغسل الكلوي .

اعلام صحة الكرخ