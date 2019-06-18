عقب لقاءاته في السليمانية ..مسرور بارزاني: هناك رغبة من كل الاطراف في الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

قال رئيس وزراء إقليم كوردستان المكلف بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة ، مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين ، أن اجتماعاته في مدينة السليمانية كانت ايجابية، مبينا أنه ينتظر تقديم اسماء المرشحين للمناصب الوزارية في حكومته الجديدة ، لافتاً الى انه يأمل تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان قبل الموعد المحدد لذلك وهو 30 يوماً .

مسرور بارزاني كان قد وصل اليوم الى السليمانية بهدف الاجتماع بالاطراف السياسية هناك واجراء مشاورات بخصوص تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لإقليم كوردستان.

واستهل بارزاني لقاءاته في ثاني اكبر مدن الاقليم مع قياديين من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ، الذي يملك ثاني اكبر كتلة نيابية داخل برلمان كوردستان(21 مقعداً) بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني (45 مقعداً) من مجموع 111 مقعداً يتكون منها برلمان كوردستان.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني قد رشحت مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة ، وبعد أن نال تأييد برلمان كوردستان صدر مرسوم من رئاسة الإقليم بالصدد ليبدأ رسمياً مشاوراته مع الاطراف السياسية .

وعقب انتهاء اجتماعه مع الاتحاد الوطني، قال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مقتضب حضرة مراسل(باسنيوز) : ” تحدثنا عن كل الجزئيات التي يجب الاتفاق عليها في الكابينة المقبلة وخاصة تقديم السير الذاتية للمرشحين للوزارات “، نافياً طلب الاتحاد تعليق تشكيل الحكومة على اختيار محافظ لكركوك ، موضحاً : “الأخوة في الاتحاد ملتزمون بالاتفاق الموقع بيننا مسبقاً حول آلية توزيع المناصب في حكومة الإقليم”.

وتابع بالقول : “تهدف الاجتماعات إلى استلام السير الذاتية لمرشحي الأطراف السياسية للوزارات بعد أن تم تحديد حصة كل طرف ، بغية عرض التشكيلة الوزارية أمام البرلمان في المهلة القانونية المحددة”.

بدوره قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عماد احمد ، عقب الاجتماع “لدينا اتفاقات مع الديمقراطي الكوردستاني وسننفذها .. نحن شركاء حقيقيون في الحكومة وهذه ليست المرة الاولى التي نشارك فيها بالحكومة ..نحن في الاتحاد والديمقراطي والاطراف الاخرى من واجبنا حماية المكتسبات التي تحققت ونطورها”.

واضاف ان “حل المشاكل العالقة في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان ، خصوصا مشكلة منصب محافظ كركوك، تتطلب مشاركة من جميع الاطراف السياسية في الاقليم”.

رئيس الوزراء المكلف وعقب لقاءه الوطني الكوردستاني ، التقى سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد حاج محمود، وعقب انتهاء الاجتماع قال للصحفيين من بينهم مراسل (باسنيوز) : ” التقينا الاتحاد الوطني الكوردستاني ، كما اجتمعنا مع أخينا السيد محمد حاج محمود والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي ، للتباحث في المشاركة في الكابينة الحكومية التاسعة، من أجل تحديد المرشحين للوزارات وتقديم سيرهم الذاتية لنا لنعرضها بدورنا على البرلمان ” ، مضيفاً ” كما تطرقنا كشركاء الى عدد من المسائل الأخرى “.

كما التقى مسرور بارزاني ، بقيادة حركة التغيير (ثالث قوة نيابية بـ 12 مقعداً) للتباحث بشأن الكابينة الوزارية الجديدة المكلف بتشكيلها .

وعقب الاجتماع صرح ، بالقول انه لمس من كل الاطراف الرغبة في الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة معرباً عن أمله بالانتهاء من تشكيلها قبل بدء عطلة برلمان كوردستان، في 30 يونيو/ حزيران الجاري. مضيفاً انه على ثقة من ان قيادة الحركة ستقدم مرشحيها للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة قبل هذا الموعد.

بدوره ، قال القيادي في الحركة جلال جوهر ، انهم ملتزمون باتفاقهم مع الديمقراطي الكوردستاني ” لقد وعدنا السيد مسرور بارزاني بتقديم سير مرشحينا للوزارات قبل الموعد المحدد قدر الامكان”.

وكان مسرور بارزاني ، قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة ، يوم امس ، بلقاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، باعتباره الحزب المتصدر في انتخابات كوردستان التشريعية الأخيرة.