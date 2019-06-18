فیلم “میسي بغداد” یبحث عن بطل من ذوي الاحتیاجات الخاصة

المخرج الکردي العراقي سهیم عمر خلیفة، یبحث عن طفل من ذوي الاحتیاجات الخاصة لفیلمه السینمائي الجدید “میسي بغداد”.

وصرح خلیفة في تصریح صحفي انه: سیحول فیلمه القصیر “میسي بغداد الی فیلم سینمائي طویل” وهو یبحث الآن عن طفل من ذوي الاحتیاجات الخاصة لبطولة الفیلم.

وافاد “یجب ان یکون عمر الطفل من 9 الی 12 عاما وان یتکلم اللهجة العراقیة العامیة بطلاقة ویکون قد فقد احدی رجلیه”.

“میسي بغداد” فیلم قصیر للمخرج سهیم عمر خلیفة وقد نال 60 جائزة عالمیة، وسیتم انتاج الفیلم من جدید کفیلم روائي طویل بدعم من الحکومة البلجیکیة.

انتج الفیلم القصیر عام 2012 ونال خلیفة بسببه شهرة عالمیة وکان ضمن الافلام العشرة في القائمة القصیرة للافلام المرشحة لجائزة اوسکار كافضل فیلم قصیر.

وکان للفیلم دور کبیر للقاء بطله بنجم نادي برشلونة الاسباني لیونیل میسي ونال دعما ومساعدة من قبل مؤسسة خیریة بریطانیة ولاحقا صنعت له ساقا صناعية.

نال المخرج عام 2017 دعما من دائرة السینما في بلجیکا لتحویل سیناریو الفیلم من فیلم قصیر الى فیلم روائي طویل ودعمە لانتاج الفیلم عام 2019.

من المنتظر ان یزور مخرج الفیلم مع فریق عملە، اقلیم کردستان العراق الصیف المقبل لتحدید مواقع تصویر الفیلم و اختیار کوادر اضافیة لفریق عمله والممثلین، على ان یبدأ تصویر الفیلم في شباط/فبرایر 2020.

“میسي بغداد” یروي قصة طفل من ذوي الاحتیاجات الخاصة من بغداد ويكن حبا كبيرا لکرة القدم واللاعب العالمي لیونیل میسي.

الفیلم سیکون ثاني فیلم طویل للمخرج بعد فیلم “زاغروس” الذي نال تسعة جوائز عالمیة، منها الجائزة الرئیسیة في الدورة الرابعة والاربعین لمهرجان غینت في بلجیکا.

سهیم عمر خلیفة یحمل الجنسیة البلجیکیة و یقیم في بلجیکا، وتتولی بلجیکا وعدد من الدول الاوروبیة دعم افلامه ونال من خلال افلامه القصیرة “ارض الابطال”، “میسي بغداد” و”الصیاد السيئ” اکثر من 100 جائزة في المهرجانات العالمیة.

اعلام الفیلم السینمائي الطویل “میسي بغداد”