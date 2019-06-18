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لجنة الاحتجاجات الشعبية تدعو للتظاهر الجمعة المقبلة على الاداء الحكومي والبرلماني

اعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق، اليوم الثلاثاء، موعدا لتظاهرات جديدة، الجمعة القادمة، للتنديد بما وصفته انشغال السياسيين بمصالحهم الشخصية.
وقالت اللجنة في بيان ان “البرلمان انشغل بالتصويت على قضايا شخصية واهمل الواجبات المناطة به، الامر الذي يعد اجهاضا لتطلعات الجماهير الاصلاحية”.

وتابعت “نحذر من مغبة الاستمرار على هذا المنوال البائس، وندعوهم لما يضمن الاستقرار وتجنبيهم غضبة الشعب، بان يلتفتوا الى مصلحة العراق ويقدموها على ما سواها”.
يشار الى ان اللجنة حددت الساعة الثامنة والنصف مساءا موعدا للتظاهرات في ساحات الاحتجاج كل لمحافظته.

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