2 مليار إنسان بلا ماء صالح للشرب

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من ملياري شخص حول العالم لا يمكنهم الحصول على مياه صالحة للشرب؛ ما يضرب عرض الحائط بالمجهودات العالمية في مواجهة أمراض فتاكة.

ذكر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة {يونيسف} ومنظمة الصحة العالمية، أن “أكثر من ملياري شخص في العالم ما زالوا غير قادرين على الحصول على مياه شرب آمنة”.

بهذا الخصوص، قالت المديرة المساعدة لشؤون المياه والصرف الصحي والنظافة بمنظمة “يونيسف” كيلي آن نايلور: إن “مجرد الحصول على خدمات المياه لن يكون كافياً إذا كانت المياه غير نظيفة، أو غير آمنة للشرب أو بعيدة”.

وأضافت: “يجب أن يكون في صميم استراتيجيات التمويل والتخطيط الحكومية، أن يتم سد الفروقات في عدم المساواة فيما يخص إمكانية الحصول على المياه ونوعيتها وتوافرها والنظافة الصحية”.

وأشارت البيانات الجديدة إلى أن “2.2 مليار شخص في العالم لا يملكون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان، بينما يفتقر 3 مليارات شخص إلى مرافق غسل اليدين الأساسية”.

التقرير الأممي أفاد بأن “4.2 مليارات شخص ليست لديهم فرصة للوصول إلى مراحيض للتخلص بشكل آمن من الفضلات، وهناك 673 مليون شخص من هؤلاء ما زالوا يتغوطون في العراء”.

وعلى الرغم من أن 1.8 مليار شخص حصلوا على خدمات مياه الشرب الأساسية منذ عام 2000، فإن هناك تفاوتات هائلة في إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات، وتوافرها وجودتها، بحسب المصدر نفسه.

وتقول التقديرات الأخيرة إن “1 من بين كل 10 أشخاص في العالم {أي 785 مليون شخص} ما زالوا يفتقرون إلى هذه الخدمات الأساسية”.

ويشرب 144 مليون شخص، بحسب التقرير، مياهاً سطحية غير معالجة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن القضاء على العديد من الأمراض، مثل الإسهال والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي، إذا توفرت مياه الشرب النظيفة والمراحيض ذات الإدارة الآمنة للمخلفات. وسيعمل ذلك على خفض معدل الإصابة بالديدان المعوية والتهابات العين البكتيرية.

لكن في 39 بلداً ارتفع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم مراحيض، خاصة في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، حيث يسود ارتفاع متواصل لعدد السكان.انتهى