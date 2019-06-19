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الأمانة تنذر أصحاب بسطات بغداد الجديدة حتى السبت

وجهت أمانة بغداد، يوم أمس الثلاثاء، إنذاراً نهائياً الى أصحاب الأكشاك والبسطات والمحال “المتجاوزة” في أحد شوارع بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وجاء في الإنذار الذي أصدره قسم الوعي البلدي في الأمانة: “الى جميع أصحاب الأكشاك والبسطات والمحال المتجاوزة في شارع ٧٧ بغداد الجديدة، تنذركم أمانة بغداد / دائرة بلدية بغداد الجديدة بإزالة تجاوزاتكم، وبخلافه ستتم إزالتها من قبلنا وتحميلكم كلفة الأضرار”.

وشدّد الإنذار: “يعتبر هذا الإنذار نهائياً والموعد المحدد لإزالة تجاوزاتكم يوم السبت المصادف ٢2/٦/2019”.

وأوضح: “سبق أن تم تبليغكم وإنذاركم أكثر من مره وأخذ تعهدات منكم برفع تجاوزكم خلال رمضان المبارك لكن دون جدوى.” وختم إنذار أمانة بغداد بالقول: “قد أعذر من أنذر”.

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