انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم أمس الثلاثاء، طقس الأيام الأربعة المقبلة. وذكر بيان للهيئة تابعته (المدى) أن “طقس يوم غد (اليوم) الأربعاء،

سيكون صحواً في كافة المناطق مع انخفاض بضع درجات للحرارة في المنطقة الوسطى، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 44 مْ وفي البصرة 48مْ”.

وأضاف ان “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في كافة المناطق ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق”.

وأشار إلى أن “طقس السبت المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة”.