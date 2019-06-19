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تحديد يوم الجمعة موعداً لتظاهرات مسائية

حددت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق، يوم الجمعة موعداً لتظاهرات تندد بما وصفته انشغال السياسيين بمصالحهم الشخصية.

وقالت اللجنة، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “البرلمان انشغل بالتصويت على قضايا شخصية وأهمل الواجبات المنوطة به، الأمر الذي يعد إجهاضاً لتطلعات الجماهير الإصلاحية”.

وتابعت: “نحذر من مغبة الاستمرار على هذا المنوال البائس، وندعوهم لما يضمن الاستقرار وتجنبيهم غضبة الشعب، بأن يلتفتوا الى مصلحة العراق ويقدموها على ما سواها”.

يشار الى أن اللجنة حددت الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الجمعة موعداً للتظاهرات في ساحات الاحتجاج كل في محافظته.

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