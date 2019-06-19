شمه يعد بحفلة لن تنسى .. رسالة سلام من قلعة أربيل للعالم..

في قلعة أربيل، أحد أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم، يوجه نخبة من الفنانين رسالة سلام إلى العالم عبر الموسيقى في حفل “مدن النرجس”. عازف العود الشهير،

نصير شمه في أربيل الآن استعداداً للحفل المرتقب في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الخميس ، 20 حزيران 2019.

ويشارك جمع من الفنانين المعروفين عالمياً في الحفل الذي سيقام برعاية شبكة رووداو الإعلامية، وحضور سفير منظمة اليونسكو، نصير شمه.

وقال شمه لموقع رووداو: “فريق (صناع السلام) يضم عازفين من خيرة موسيقيي العالم ولديهم أسماء كبيرة في أوروبا وأمريكا وهم ضيوفي وضيوف أربيل وهذه القلعة الساحرة، والجميع لديه شغف كبير بزيارة القلعة بعد الإطلاع على أهميتها ومكانتها التاريخية ووجودها كنقطة مميزة من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “جزءاً كبيراً من الأعمال ستقدم للمرة الأولى في حفل (مدن النرجس) وهي مدننا في كوردستان العراق وهذه الزهرة التي تنتشر مع النسيم ونحن نحاول ترجمتها إلى موسيقى، كما نتمنى أن يكون الحفل علامة مميزة لمنطقة تحظى برعاية اليونسكو”.

وأشار إلى أنه “طلبت من اليونسكو خلال زيارتي الى باريس قبل يومين بمزيد من الاهتمام بقلعة أربيل وإقامة هذا الحفل دليل على هذا الاهتمام مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل رووداو”، موضحاً “نأمل أن ينال الجمهور بعرض مميز خلال الحفلة الإستثنائية، واعتقد إن الجمهور متعطش لهكذا أعمال مهمة والحفل سيظل في ذاكرة الحاضرين طويلاً، و(مدن النرجس) المستوحاة من الثقافة والإيقاعات الكوردية ستمتد إلى جولة عالمية والمحطة الثانية تشمل إقامة حفل آخر في لندن” في شهر تشرين الأول المقبل.

ويعد شمه أحد أعمدة الموسيقى الشرقية لما أبدعت أنامله في آلة العود، ويرى عازفون كورد في حفل نصير شمه فرصة منتظرة خاصة أنها تقام بمشاركة عازفين كورد.

وقال الأكاديمي والموسيقي، آمانج غازي: “تهيئة هذه الأرضية في كوردستان عمل مبارك، وأنا أقدر عالياً التعريف بالتراث والثقافة الكوردية الحية من خلال مجموعة من الثقافات الأخرى، ولا بد أن تقام بالتعاون مع عازفي كوردستان، فهنا يوجد العديد من العازفين الماهرين”.

وافتتح نصير شمه وهو من مدينة خانقين ويقيم في القاهرة حالياً، “بيت العود” في عدد من المدن العربية بهدف تعليم العود، وهو حاصل على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية، كما يعرف بمساهماته في المجال التطوعي وإقامة حفلات لأهداف خيرية.

وينظم حفل “مدن النرجس” مساء غد الخميس 20 حزيران 2019 في قلعة أربيل، والدعوة مجانية وعامة لحضور الجميع عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.