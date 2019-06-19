Posted on by

قائد عمليات نينوى يصدر توضيحا بشأن استهداف ايسر الموصل بصاروخ كاتيوشا

صدرت قيادة عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الصاروخ الذي سقط في الجانب الايسر الموصل.

وقال قائد العمليات اللواء نومان الزوبعي في بيان “نطمئن أهلنا في مدينة الموصل أن الصاروخ الذي إنطلق هو محلي الصنع”، مبينا انه “إنطلق من محاذاة الجانب الأيمن وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر”.

واضاف انه “لم تسجل اي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات حيث أن سقوطه كان في أرض ترابية”، مشيرا الى ان “القوات الأمنية المتمثلة بالامن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق وكل شيء تحت السيطره”.

ودعا الزوبعي الى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والابتعاد عن الإشاعة”، موضحا ان “الوضع تحت السيطرة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close