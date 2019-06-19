قائد عمليات نينوى يصدر توضيحا بشأن استهداف ايسر الموصل بصاروخ كاتيوشا

صدرت قيادة عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الصاروخ الذي سقط في الجانب الايسر الموصل.

وقال قائد العمليات اللواء نومان الزوبعي في بيان “نطمئن أهلنا في مدينة الموصل أن الصاروخ الذي إنطلق هو محلي الصنع”، مبينا انه “إنطلق من محاذاة الجانب الأيمن وسقط على مسافة بعيدة من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر”.

واضاف انه “لم تسجل اي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات حيث أن سقوطه كان في أرض ترابية”، مشيرا الى ان “القوات الأمنية المتمثلة بالامن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق وكل شيء تحت السيطره”.

ودعا الزوبعي الى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والابتعاد عن الإشاعة”، موضحا ان “الوضع تحت السيطرة”.