موظفو العقود في تربية البصرة يتظاهرون

نظم العشرات من العاملين بنظام العقود في تربية البصرة، امس الثلاثاء، تظاهرة أمام مبنى المديرية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مدير رابطة “مدرسي العقود في البصرة” صادق الحجاج، لوسيلة اعلام محلية، انهم يطالبون بالتثبيت بعد صدور قرار من قبل المحافظ اسعد العيداني بأمر التعيين، الا ان لجنة التعيينات المشكلة من خمسة اشخاص من داخل مديرية تربية البصرة عرقلت ذلك التعيين.

وأضاف، ان هناك جهات في البصرة منعت هذا الامر، مطالبين اللجنة بالعمل والوقوف على امر التثبيت واكمال محضر التعيين ثم رفعه الى وزارة المالية ليتم تعيينهم على الملاك الدائم.

من جهته، أكد مدير تربية البصرة عبد الحسين سلمان، ان هناك تضاربا بالتعليمات الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء مع توجيهات محافظة البصرة حول آلية التثبيت وان المحافظ اسعد العيداني امر بتشكيل لجنة لمتابعة تثبيت المحاضرين والعقود على الملاك الدائم.

واضاف ان هناك اكثر من 26 الف طلب مقدم من المحاضرين والمتعاقدين لتثبيتهم على الملاك الدائم، مشيرا الى ان بعض السياسيين يحاول تحميل التربية مسؤولية تثبيت العقود والمحاضرين في الوقت الذي تؤكد به تربية البصرة التزامها بضوابط وتعليمات تحددها الامانة العامة لمجلس الوزراء.