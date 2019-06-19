نشاطات متعددة لجمعية الخير والبركة فرع المحمودية تركز على الجوانب الانسانية والخدماتية

اقام فرع جمعية الخير والبركة الثقافية في المحمودية سلسلة من النشاطات الإيمانية والانسانية والاجتماعية في بداية شهر شوال الحالي ، وهي كالتالي:
– زيارة مقر الفرقة السابعة عشر ولقاء قائد الفرقة للتباحث بامور القضاء وتيسير امور المواطنين والحياة العامة.
– اقامة مجلس العزاء الاسبوعي واعتلى المنبر الشيخ جاسم السعدي مدير فرع الجمعية في المحمودية.
– عقد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات ووجهاء القضاء والمسؤولين عنه وعن المناطق المجاورة للتباحث في تقديم الخدمات.
– زيارات متعددة لبعض الشخصيات العشائرية والاجتماعية لتوطيد أواصر التعايش بين مختلف ابناء القضاء.
– حضور مؤتمر عشائر الجنوب وإلقاء كلمة باسم جمعية الخير والبركة الثقافية.
يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية اواسط شهر رمضان قبل الماضي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من اهالي القضاء والمناطق المجاورة.
اعلام جمعية الخير والبركة الثقافية
١٨ / ٦ / ٢٠١٩