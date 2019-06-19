Posted on by

يافا يا حُبّي

يافا يا حُبّي

مِنْ وَحي سَهْرةٍ في ميناءِ يافا الْقَديمِ بِعيدِ الْفِطْرِ

بِقًلم : شاكِر فَريد حَسَن

يافا

يا عَبَقَ الْتاريخِ

وَالْتُراثِ

وَمَدينَةِ الْبُرْتُقال الْحَزينِ

أتَيْتُكِ مُحَمَلاً بالْشَوقِ

مُتَأمِلًا بَحْرَكِ وأمْواجِهِ

شاكِيًا هُمُومي وَعَذاباتي

ساكِبًا على ضِفافِ شَواطئِكِ

أدْمُعي

وَرَاوِياً قِصَةَ شَعْبي

وَالْتَهْجيرِ

كَمْ يَجْرَحني الْحَنين

لِلْعَجَمي

وَبُرْجِ الْساعَةِ

وَمَسْجِدِ حَسَنْ بِكْ

لِمآذِنِكِ الْعَريقَةِ

وَأزِقَتِكِ الْقَديمَةِ

وآثارِكِ الْخالِدَةِ

وَمَراكِبِكِ الْعائِمَةِ

وَلِلَنَوارِسِ وَالْورودِ

الْتي يَطُلّ مِنْها الْعاشِقونَ

وَتَظَلينَ يا حَبيبَتي

أبْهَى الْمُدُن

وأجْمَل وَطَن

يَسْكُنُ خَيالي ..!

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close