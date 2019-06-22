المحاضرون «المجانيون» في الموصل يطلقون حملة «حقوقنا»

بدأ المحاضرون «المجانيون» في محافظة نينوى، اليوم السبت، حملة للمطالبة بحقوقهم والتي أبرزها تحويلهم إلى موظفين بصفة عقود وزارية ومن ثم شمولهم بالدرجات الوظيفية على الملاك الدائم.

ونظم المحاضرون وقفة احتجاجية في جانب الموصل الأيسر، وبينوا أن الحملة التي انطلقت تحت عنوان «حقوقنا» ستستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم.

وقالت مصادر من الوقفة الاحتجاجية إن «المئات من المحاضرين المجانيين تجمعوا وطالبوا بتحويلهم إلى عقود وزارية والإسراع في إطلاق التعيينات على الملاك الدائم وشمولهم بها، وشمول العاملين بصفة كتاب وموظفي الخدمة والحرفيين في الدرجات الوظيفية».

وأكد مشاركون في الحملة، أنهم عملوا في تقديم المحاضرات بشكل مجاني لعدة سنوات وأن الجهات الحكومية لم تنصفهم رغم الجهود التي قدموها.