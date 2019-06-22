بغداد تتحرك لصرف مليوني دينار لكل ناجية أيزيدية خلال 25 يوما

اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، صرف منحة بالغة مليوني دينار لكل ناجية ايزيدية خلال فترة لاتتعدى ٢٥ يوما.

وقال موسى ان المنحة المقدمة للايزيديات الناجيات تعد دافعا معنويا لهن لما تعرضن له من انتهاكات واضطهاد لحق بهن من جراء تنظيم داعش الارهابي، موضحا خلال جولته التفقدية برفقة اعضاء اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين للمخيمات في محافظة دهوك ان “تأخير توزيع المنحة عليهن يعد اجحافا بحقهن”.

واكد الوزير ان الوزارة واللجنة العليا تعملان على الاسراع باعادة اعمار المدن التي دمرتها عصابات داعش الارهابية وتشجيع الاسر النازحة على العودة طوعيا وغلق ملف النزوح.

وقام بصرف مساعدات مالية لبعض المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من النازحين في المخيم وذلك لمعالجتهم.