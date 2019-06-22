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شاهد.. الإسكندرية تضع اللمسات النهائية لاستقبال البطولة الإفريقية

استاد الإسكندرية يتزين لاستقبال البطولة السمراء

 وضعت مدينة الإسكندرية اللمسات النهائية للمشاركة في استضافة منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بحسب تقرير اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأفاد التقرير بأن ملعب الإسكندرية هو الملعب الرئيسي لمباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي، حيث يعد الملعب من أعرق ملاعب كرة القدم في مصر وإفريقيا.

 وأشار التقرير إلى أن ملعب الإسكندرية تم افتتاحه عام 1929، بحضور الملك فؤاد، فهو واحدُ من ستة ملاعب التي تتقاسم استضافة البطولة القارية.

وأوضح التقرير أن استاد الإسكندرية يختتم رحلته باستضافة مباراتين في دور ال16، ليبلغ مجموع المباريات التي تستضيفها عروس البحر الأبيض 7 مباريات. 

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