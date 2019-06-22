عمرو دياب يقدم شكاوى قضائية ضد 5 قنوات فضائية

تقدم المحامي المصري، أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن النجم المصري عمرو دياب، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ضد 5 قنوات فضائية تحمل اسم “الهضبة”.

وأكد المحامي، في شكواه، أن القنوات الخمس تعدت على حقوق الملكية الفكرية لأعمال الفنان المصري، والذي فوجئ بوجودها وتحمل اسمه وصوره وتطلق على نفسها قناة عمرو دياب، “الهضبة”، لافتًا إلى أنّ عمرو دياب، ليس له أي علاقة بها.

وطالب محامي عمرو دياب، بغلق هذه القنوات استنادًا للقانون، ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت بالفنان الكبير نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو دياب، هو المالك لهذه القنوات.

واستطرد، المحامي المصري، أن القنوات التي يطالب بصدور قرار بإغلاقها وتطلق على نفسها قناة عمرو دياب، تُبث على ترددات القمر “نايل سات” بأسماء قناة الهضبة (أفلام) والهضبة (اليوم) والهضبة (دراما) والهضبة (سينما) والهضبة (كلاسيك).

من جانبه قال جمال شوقي، إن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ستعقد اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الشكاوى، سيكون في مقدمتها تلك التي قدمها محامي الفنان عمرو دياب، ضد 5 قنوات فضائية تحمل اسمه.