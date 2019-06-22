فنان مصري يعلن فقدان صوته

أعلن الإعلامي والفنان المصري أحمد أمين، عن أنه فقد صوته ولن يستطيع الكلام بسبب إصابته في الحنجرة، معلنا استخدامه لغة الإشارة بديلاً عنها.

وقال الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “إنني أصبت في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع”.

وتابع:” للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وماشاء فعل”.

وانتهى أحمد أمين، من تقديم عروض مسرحية ضمن “أمين وشركاؤه”، في السعودية، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.