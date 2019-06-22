من وَحْـيِ أبي العلاء المعرّي – الأرضُ للطُّـوفانِ مشتـاقـةٌ – بهجت عباس

( الأرض للطُّـــوفــان مشتــاقـــة***لعـلّـهـا مــن دَرَنٍ تُـغسَـلُ )

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صدقتَ يا مَنْ قد رُزِقتَ النّهى***فأنت في نهـج النّهـى أوّلُ

مــاذا تـقـول الآن يـا سيِّـدي***لـو كـنـتَ حَـيّـاً بـيـنـنا تهـدِلُ

ما كان بالأمس منــارَ الهدى***أضحى خـرابـاً كـلّـه جـنـدلُ

واجتاحه المحتلُّ من بعد ما***رأى عـلـوجَ القـوم تستفــحـلُ

بُــنـيَتـُه ؟ دمَّـَـرها كُـــلَّـهـا***ولـوَّثَ الأرضَ ومــا تحــمـــلُ

وجاء بالوحـوشِ من غـابـةٍ***جـثــا لهـا البـعـيــــرُ والأيَّــلُ

فهبّـتِ الضِّـبـاعُ فـي لهـفـةٍ***تلـقَــفُ ما تهــوى ولا تحـفـِـلُ

وصاح كلُّ النّاس في دهشةٍ***أهـكـذا النـفـوسُ إذ تسْـفُــــلُ؟

إنِّـكــمُ أسيـــادُنـــا فأْمُـــروا***مــا يشتهـيـه السـيّـدُ الأبـجــلُ

دمـاؤنـا؟ نسفــكُـهـا كــلَّـهـا***وإنْ يكـنْ ما نأكـلُ الحـنـظــلُ

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قومي الذين انتخـبـوا ساسـةً***بـيـنهــمُ الأخـطــلُ والأثــولُ

لمْ يفهمـوا الأمـر ولمْ يعلمــوا***أنَّ ذئـابـاً دمَـهــمْ تـنـهـــــلُ

لمْ يُـنجِـبِ التاريخ أشبـاهَهـــمْ***فكلّهـم فــي النَّهـب مستبسلُ

صمٌّ عن الشكـوى فلا أعـيـــنٌ***تُبصر طفلاً جائــعـاً يهزُلُ

ولا يُــبــالــون إذا مــــا رأوْا***أرمـلـة فـي بـؤسهـا تَحجـِـلُ

بئسَ الديـانـاتُ وبئس التُّـقـى***إنِ ادّعــاها اللصُّ والأهبــلُ