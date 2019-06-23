إيران تلقي الكرة بملعب العراق في اعادة فتح معبر حدودي وبغداد ترفض

اعلن النائب في مجلس الشورى الاسلامي قاسم جاسمي يوم السبت ان اعادة فتح معبر خسروي امام زوار اربعينية الامام الحسين متعلق بموافقة الجانب العراقي.

ونوه جاسمي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الى متابعات النواب المتكررة لاعادة فتح معبر خسروي بمحافظة كرمانشاه غرب ايران وقال، ان الامر هو الان بيد الجانب العراقي.

واضاف، ان جميع المسؤولين الايرانيين موافقون لعبور الزوار من معبر خسروي الا ان الجانب العراقي غير موافق على ذلك والسبب هو عدم استتباب الامن الكامل في محافظة ديالى العراقية.

واشار جاسمي الى بعض المشاكل الامنية في الحدود وقال، ان من المهم تعزيز امن الحدود وتقرر في اللائحة المقترحة على مجلس الشورى الاسلامي دراسة وحل المشاكل الحدودية.