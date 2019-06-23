الدخيلي يوجه بتشديد الاجراءات للقبض على عصابات تروج لظاهرة التسول المنظمة للأحداث في ذي قار

المكتب الاعلامي

وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي بتشديد الاجراءات لملاحقة والقبض على العصابات التي تروج وتعمل بظاهرة تسول منظمة للأحداث جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً موسعاً في مبنى ديوان المحافظة بحضور رئيس محكمة الاحداث القاضي عدنان العتابي .

وقال الدخيلي ” ان الحكومة المحلية وجهت الجهات الامنية المختصة بتشديد إجراءاتها وتضييق الخناق على عصابات تروج لظاهرة التسول تستغل فيها الطفولة وزجها بعملياتها المشبوهة.

واكد الدخيلي ” على جميع مفاصل الأجهزة الأمنية بسرعة الإجراء والتحري وتسخير وتكثيف كل الجهود من أجل القبض على كل من يثبت تورطه بامتهان ظاهرة التسول مستغلاً فئة الاحداث من كلا الجنسين كوسيلة لتحقيق مآربه المادية . واصفاً ” هذه الظاهرة أحد أوجه جريمة الاتجار بالبشر تمارس من عصابات منظمة.

واضاف نائب محافظ ذي قار ” ان منظمة التواصل والاخاء الانسانية شريك اليونيسف تعمل جاهدة لتشخيص ومعالجة كل الحالات التي تسئ للطفولة ومتابعتها مع الحكومة المحلية لإيجاد الحلول و ملاحقة كل من يقف وراء هذه الممارسات للقضاء عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

المكتب الاعلامي