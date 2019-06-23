بارزاني: لا نرى أي صعوبات في تسليم 250 الف ب/ي من النفط الى بغداد

قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت ان الاقليم مستعد لتسليم 250 الف ب/ي من النفط الخام الى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال بارزاني في مقابلة مع وكالة “الاناضول” الرسمية التركية انه “من حيث المبدأ ، لا نرى أي صعوبات في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى بغداد، ومع ذلك، لكي يحدث هذا ، يجب علينا أن نجتمع أولاً، لقد كنت في بغداد قبل مجيئي إلى هنا”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد قال مؤخرا “أرسلنا ميزانية الإقليم بداية هذا الشهر، في المقابل لم تحصل بغداد حتى على برميل واحد من عائدات النفط”.

وبين أن الموضوع ليس مسألة 250 ألف برميل نفط فقط، وأن للموضوع جانب قانوني، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم أخذت قروضًا بعد قطع ميزانتها في 2014.

وأكد أن حل كل تلك الخلافات يجب أن يكون بالتوافق بين بغداد والإقليم، مشددًا أن الإقليم مستعد لدعم بغداد في التوصل إلى حل مشترك بين الطرفين.