خمسة آلاف تاشيرة دخول من محافظة عراقية الى ايران يومياً

أعلن القائم بالاعمال الاقتصادي الايراني في مدينة النجف في العراق عارف عباسي ان اصدار تاشيرات الدخول من النجف الى ايران سيرتفع الى 5 آلاف يوميا.

وخلال لقائه مساعد محافظ ايلام (غرب ايران) لتنسيق الشؤون الاقتصادية ورئيس غرفة التجارة في المحافظة قال عباسي، قال انه يتم في الوقت الحاضر اصدار 2500 تاشيرة دخول من محافظة النجف في العراق للسفر الى ايران وسيتضاعف هذا العدد خلال الشهر القادم.

واضاف، انه “في ضوء قرب المسافة والامن عالي المستوى في ايران فان العراقيين يفضلون السفر الى بلادنا من اجل السياحة والتبضع والعلاج”.

وتابع ان “حضور السياح العراقيين في محافظة ايلام من شأنه تعزيز صناعة السياحة وتحسين ظروف العمل والتجارة فيها”، مضيفا ان “العراقيين يرغبون بالمشاركة في مجال الاستثمارات في محافظة ايلام، لذا فمن الضروري التعريف للمستثمرين العراقيين بالمصانع والوحدات الانتاجية وسائر الامكانيات الاقتصادية المتوفرة في المحافظة”.

يذكر ان 6 الاف زائر ايراني يتوجهون عبر معبر مهران في محافظة ايلام لزيارة العتبات الدينية في العراق يومياً.