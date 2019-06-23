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سائرون تتهم متنفذين بالسيطرة على التربية وتحذر مهربي الاسئلة الامتحانية

حذر النائب والقيادي في تحالف سائرون رعد المكصوصي اليوم السبت من مغبة تسريب الاسئلة الامتحانية للصفوف المنتهية متوعداً من أسماهم “التجار” بعقوبات رادعة .

وقال المكصوصي في بيان انه “ومع انطلاق الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية في البلد تواردت انباء تفيد بوجود عمل منظم لتسريب الاسئلة الامتحانية ووجود شبكات الغاية من عملها هي المتاجرة في مستقبل الطلبة”.

واضاف ان “البرلمان وبحكم عمله كسلطة تشريعية رقابية سيقوم بإيقاف ومتابعة وكشف ومحاسبة المهربين ضمن الفقرة واحد من المادة الثانية والاربعين من الدستور”، مشيرا الى ان “البرلمان سيقوم ايضا بتشكيل لجنة من التربية النيابية واعضاء اللجنة الدائمة لمراقبة قاصة الأسئلة ولضمان سلامة سرية الاسئلة ووصولها للمدارس”.

وتابع المكصوصي ان “الواقع التربوي في البلاد تعرض خلال السنوات السابقة الى اهمال كبير نتيجة سيطرة بعض المتنفذين على مفاصل الوزارة”، مؤكدا ان “السنة الدراسية الحالية ستختلف تماما عن السابق وسيحاسب من يروم احداث خلل في الواقع التربوي الى عقوبات رادعة”.

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