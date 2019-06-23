كل من يتحالف مع ألصهاينة فهوكافر؟؟

ألآيات ألكريمة ألتي جاءت في ألقرآن ألمجيد تؤكد ذلك{يأيها ألذين أمنوا ؛لاتتخذوا أليهود وألنصارى أولياء؛بعضهم أولياء بعض؛ومن يتولهم فأنه منهم ؛أن ألله لايهدي ألقوم ألظالمين }صدق ألله ألعظيم ؛سورة ألمائدة؟؟. تحالف حكام ألخليج {مشايخ آل سعود وآل نهيان وآل خليفة وآل راشد وآل مكتوم ؛ وألسيسي }ومن يعترف بدولة ألصهاينة في فلسطين ألمحتلة ؛أكان عربيا أو يدعي ألأسلام ؛تنطبق عليه ألآيات ألكريمة أعلاه ؟؟. وجاء في آيات كريمة في ألقرآن ألمجيد {ومن يتخذ أليهود وألنصارى أولياء من دون ألله فلست منهم…. ؛وفي آيات أخرى ؛ولتجدن أليهودأكثر عداوة للذين آمنوا …صدق ألله ألعظيم}.؛ قال {رسول ألله {ص} في حجة ألوداع ؛أخرجوا أليهود من جزيرة ألعرب .تحالف يهود يثرب مع كفار قريش ضد رسالة ألأسلام ؛ ومحاولة قتل رسول ألله {ص} .أن محاربتهم لشرعة ألسماء؛ وأجتثاث ألمؤمنين وأبادتهم عن بكرة أبيهم ؛ أكبر دليل على كفرهم ونفاقهم؟؟ ؛أن ألبعض من أشترك في بعض ألفتوحات ؛لم يكن هدفه نشر رسالة ألسماء ؛بل أشتركوا فيها من أجل ألمال وألنساء والسلطة وألقناطير ألمقنطرة؟؟؛ أو ألتجسس على ألمسلمين لصالح كفار قريش وخاصة بني أبي ألمعيط ؟؟.فحصار غزة من قبل ألصهاينة ؛لا يختلف عن حصار شعب أبي طالب{رض} ؛من قبل أبو سفيان وأبوجهل وأبو لهب ؟؟ أن تحالف أحفاد يهود يثرب؛ مع كفار قريش في عصرنا ألحالي {مشايخ ألخليج وأعاونهم في ألمنطقة}؛مع ألدولة ألصهيونية؛لايختلف عن حصار غزة ؛فأكثر من أربعة ملايين فلسطيني يتعرضون للأبادة ألجماعية .تصرف مملكة ألشر ألسعودي ودعاميصها في ألخليج {ألدعاميص ؛تعني صغار ألضفادع}؛ ألمليارات أسبوعيا لقتل ألشعب أليمني ؛ولم يقدموا دولارا واحدا للشعب ألفلسطيني ؛ أو للدول ألعربية الفقيرة؟؟.والدليل على كفر هؤلاء ألمرتزقة في دول ألخليج ؛جاء في ألقرآن ألمجيد { أن ألأعراب أشد كفرا ونفاقا ؛وأجدر أن لآيعلموا حدود ما أنزل ألله على رسوله.. ألخ}وهذا مايحصل في عصرنا ألحالي؛ فوعاظ سلاطين آل سعود وبقية مستوطنات ألخليج ؛يسبحون لحكامهم ليل نهار ؛ويشجعون على قتل ألأبرياء ؛في كل أنحاء ألعالم ؛فهم كالكلاب ألمسعورة {همها علفها؛ وديدنها تقممها}.ومن أعتقد بحجر ؛أشرك بعمله ؛فهنيئا لهؤلاء ألظالمين ؛ عندما يلقون في نار جهنم وبأس ألمصير ؛وأن غدا لناضره قريب؟؟.ألوف ألطلعات ألجوية على ألشعب أليمني ألفقير ؛ولم تنطلق طيارة ورقية واحدة ؛على ألكيان ألصهيوني ؛من مطارات ألسيسي وآل سعود وبقية محميات ألخليج ألصهيونية؟؟.جاء في ألقرآن ألمجيد {أذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ؛ففسقوا فيها ؛فحق عليهم ألقول فدمرناها تدميرا…}؛وأن غدا لناظره قريب ؟؟ .أن ألله يمهل ولايهمل ؛فكما سقط فرعون وذهب ألى جهنم ؛سيكون مأواهم ؛ جهنم وبئس ألمصير؟؟؟. .{فوائد من ألآيات ألكريمة أعلاه{حرمة مولاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين؟؟}؛لأن موالاة الكافر على ألمؤمن تعتبر ردة؟؟؛ مولاة الكافرين ناجمة عن ضعف ألآيمان ؛فلذا تؤدي ألى الكفر ؟؟؛عاقبة النفاق سيئة؛ونهاية الكفر مريرة ؟؟ ؛وتحريم موالاة من والى الكافرين .ألمولاة حقيقتها ألمودة وألنصرة؛فمن والى أليهود وألنصارى فأحبهم ونصرهم على ألمسلمين ؛لازمه أنه أبغض ألمؤمنين وخذلهم وبهذا يصبح كافرا ؛هذه تفسيرات بعض ألمدارس ألأسلامية بخصوص ألتعاون مع ألكفار ألذين يقتلون ألمسلمين ويسرقون أراضيهم وممتلاكاتهم ؛كما شهدناه في فلسطين ألمحتلة وبقية بلاد ألمسلمين ؟أللهم أني بلغت .د.عبد ألحميد ذرب