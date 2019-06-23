مؤسسة غالوب: الجنوب ممتعض من عبد المهدي بنسبة 70% وشعبيته عالية فقط بين الأكراد

قال المنسق العام لمؤسسة غالوب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا منقذ داغر، ان الجنوب العراقي ممتعض جدا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بنحو 70%، فيما كشف ارتفاع شعبية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدى الاكراد فقط بحسب الاستطلاع الاخير للمؤسسة .

وقال داغر على شاشة فضائيات عراقية ‏السبت‏، 22‏ حزيران‏، 2019، ان “مؤسسة غالوب الدولية تشمل باستطلاعاتها الراي العام وتغطي العالم”، مبينا ان “الاستطلاع شمل عينات مختلفة تمثل جميع شرائح المجتمع بحسب نسب تمثيلها للتعداد السكاني والذي بلغ 49% نساء و7% خريجي جامعات و30% تحت خط الفقر”.

وأشار الى “مراعاة جميع المتغيرات لتمثيل المجتمع العراقي وبدرجة احتمال 95% مطابق”، موضحاً : العمليات تجري من خلال الكومبيوترات ونتتبعهم بواسطة نظام الملاحقة {GPS} لغرض عدم التلاعب بالأرقام”، مبيناً : تقييمنا للحكومة الحالية ومنجزاتها يعتمد على مقاييس دولية .

وقال داغر، ان الجنوب العراقي ممتعض من الواقع الصحي بنسبة 70% بحسب الاستطلاع الأخير، لافتا الى انه بعد الانتخابات الأخيرة شهدنا ظاهرة ارتفاع مستوى امتعاض الجنوب، عاداً إياه الأكثر سخطا لخيبة امالهم المتتالية، مشيرا الى ان البصريين تعرضوا لخيبات امل كبيرة لامتلاكهم ثروات هائلة وحرمان كبير .

وتابع: اما الامن والكهرباء والماء فهي النقاط الأكثر أهمية لدى المستطلعة آرائهم، ونتائج اكثر سلبية في مجالي الامن والكهرباء”.

ونوه داغر الى ان “شعبية عبد المهدي لدى المواطن الكردي اعلى منها في الجنوب والوسط بشكل كبير”، مؤكدا ان ” الاستطلاع الاخير اشترك به اكثر من 150 باحثاً من جميع انحاء العراق”.

وقال داغر ان التشاؤم يقود المستثمرين الى ترك العراق والبحث عن فرص في مكان اخر.