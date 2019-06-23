مركز الرافدين للحوار RCD يجتمع مع مجموعة من مراكز البحوث والدراسات الدولية بعدة عواصم أوربية

انسجاماً مع تطلعات مركز الرافدين للحوار RCD باستكمال الشراكات مع المؤسسات البحثية حول العالم ، ولغرض تعزيز التعاون وفتح قنوات التواصل معها ، اجتمع السيد زيد الطالقاني رئيس مركز الرافدين للحوار RCD والوفد المرافق له بمسؤولي عدد من المراكز والمنتديات بعدة عواصم ومدن أوربية، وتم الإتفاق معها على توقيع مذكرات شراكة ستراتيجية لإقامة ورش عمل مشتركة تخصصية وتنفيذ شراكات لاقامة الإستبيانات والإستطلاعات والدراسات والأبحاث التخصصية للعراق والشرق الأوسط

كما تمَ دعوة تلك المنتديات والمراكز البحثية لحضور ملتقى الرافدين للأمن والإقتصاد المزمع عقدهُ في بغداد في الربع الأخير من العام الحالي ، كذلك تم الإتفاق على زيادة تبادل الزيارات والإنفتاح نحو توثيق العلاقات ترسيخاً للشراكة المتفق عليها مبدئياً مع عديد المراكز وهي كالآتي :

1-معهد ايلكانو الملكي Elcano Royal Institute واللقاء مع السيد هيثم عميره فرنانديز Haizam Amirah-Fernández المحلل الأقدم في المعهد واستاذ مساعد في جامعة امبريسا Empresa في العاصمة الإسبانية مدريد

2- منتدى مدريد Club De Madrid واللقاء مع السيد روبين كامبوس Ruben Campos منسق البرامج وكذلك السيدة اغوستينا بريانو سيربينو Agustina Briano Zerbinoمنسقة التطوير والتوعية والسيد اليخاندرو هيتا Alejandro Hita مدير قسم التواصل في العاصمة مدريد

3- مركز برشلونة للدراسات الدولية سيدوب Barcelona Centre for International Affairs CIDOB واللقاء مع ايدوارد سولير Eduard Soler منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذلك إيكارت فورتز Eckart Woertz وهو زميل باحث أقدم متخصص في شؤون العراق ، بمدينة برشلونة الإسبانية

4-المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط European Institute of the Mediterranean IEMed واللقاء مع ايمانويل كوهين هادريا Emmanuel Cohen-Hadria رئيس قسم السياسات الأوربية الخاصة بمنطقة المتوسط كذلك مع لورديس فيدال Lurdes Vidal رئيس تحرير مجلة أفكار التي يصدرها المعهد ومسؤول قسم المنطقة العربية من منطقة المتوسط ، بمدينة برشلونة

5- مركز الدراسات الدولية CEI International Affair واللقاء مع انتوني ميليت Antoni Millet مدير المركز وهيلينا توروحا Helena Torroja مدير القسم الأكاديمي كذلك السيدة لورا ماس Laura Mas نائب رئيس قسم الدراسات في مدينة برشلونة

6- المعهد الإيطالي لدراسة السياسات الدولية Italian Insitiute for International Political Studies(ISPl) والإجتماع مع أنطونيو فيلافرانكا Antonio Villafranca منسق الأبحاث والمدير المساعد لمركز الحوكمة الاوربية والعالمية ، و فاليريا تالبوت Valeria Talbot المدير المساعد لمركز الشرق الأوسط كذلك اللقاء مع اناليسا بيرتيغليا Annalisa Perteghella زميل بحثي مسؤول عن مكتب ايران ، في مدينة ميلان الإيطالية

7- معهد الشؤون الدولية Istituto Affari Internazionali (IAl) واللقاء مع اندريا ديسي Andrea Dessi باحث أقدم ومدير قسم المقالات ، و سيليفا كولومبو Silvia Colombo مديرة برنامج الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط في العاصمة الإيطالية روما

8-جمعية سانت ايجيديو للعلاقات الدولية Community of Sant E’gidio واللقاء مع اندريا ترينتيني Andrea Trintini

وكذلك باولو امباغليازو Paolo Impagliazzo في العاصمة الايطالية روما

يذكر إن مركز الرافدين للحوار RCD يستكمل استعداداته لإقامة ملتقى الرافدين للأمن والإقتصاد في العاصمة بغداد ، بعد أشهر من النجاح الكبير الذي حققه ملتقى الرافدين 2019-بغداد ،الذي وصف بأنه الأهم في العراق والمنطقة بعد عام 2003 .