هل هذا معقول ؟هل صحيح ما يجري في السعودية ؟

بينما العالم .. كل العالم مشغول بأحداث إسقاط الطائرة الأمريكية ، من قبل إيران

و عرض أجزائها …

و بدء أستنساخها ( كما استنسخوا من قبل ُ الطائرة َ الأمريكية الأولى) .. من قبل الخبراء الإيرانيين رغما ً على الأمريكان …

الأمريكان …الذين لا تجرأ لا روسيا ،

و لا حتى الصين على مهاجمتهم…

تفاجئ صخـــــــلة سعودية العالم َ … بهذا الخبر الصاعق : نقلا ً عن وكالة ” جراســــــــــا” :

حين أخذت التاج نعم التاج السعودي ….

من عنزة نجدية :

لنقرأ الخبر المدهش التالي ، مع الرابط ، للتوثيق :

http://www.gerasanews.com/article/2257 :

” عنزة شامية تقتنص تاج الجمال من الماعز النجدية

جراسا –

فاجأت عنزة شامية كافة حضـــــــــــــــــــــــــــــــــــور مهرجان اختيار ملكة جمال الماعز النجدية،

ونالت أصوات لجنة التحكيم عن جدارة لتصبح سعيدة الحظ بلقب ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جمال الماعز، بعد ان اقتنصت التــــــــــــــــــــــاج واللقب من الماعز النجدية وفي المهرجان الذي اقيم بالعاصمة السعودية الرياض، وفي الصورة عدد من الحضور يلتقطون صورا تذكارية للعنزة الشامية الفائزة في المسابقة “.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

حزيران 2019