وزارة للمسيحيين واخرى للتركمان في حكومة اقليم كوردستان المقبلة

كشف مصدر في تحالف الاتحاد القومي، يوم السبت، ان عددا من الاطراف الكلدانية والاشورية والسريانية التي تشكل اكبر كتلة مسيحية في برلمان كوردستان، ستحصل على وزارة النقل والمواصلات في الحكومة المقبلة لاقليم كوردستان.

وقال المصدر ان الكتلة رشحت آنو جوهر عبدالمسيح لشغل منصب وزير النقل والمواصلات.

واجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني على رأس وفد اليوم مع 9 اطراف تركمانية والجبهة التركمانية، وبعدها التقا مع تحالف الاتحاد القومي المسيحي وبحث معه عملية تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

ويضم هذا التحالف ثلاثة احزاب مختلفة له ثلاثة مقاعد في برلمان كوردستان.

ووفقا لمصدر من الاطراف السياسية التركمانية فانهم سيحصلون على وزارة للاقليم وسيشاركون بهذا الوزير في التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان.