وزير عراقي يرفض التغيير الديموغرافي ويكشف عن مقترح قدمه لعبد المهدي

عبر وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى عن رفضه اي تغيير ديموغرافي بسبب الهجرة والتهجير في اية منطقة من البلاد .

جاء ذلك خلال لقائه عدد من العوائل العائدة يصطحبه اعضاء اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين ومفتش عام الوزارة في ناحية تلسقف التابعة لقضاء تلكيف في محافظة نينوى .

وقال الوزير ان “الوزارة لايقتصر عملها على تشجيع العوائل النازحة داخل البلاد على العودة فقط وانما العمل جار على استقطاب العوائل المهاجرة خارج البلاد وتشجيعهم بالعودة الى البلاد، سيما الكفاءات العلمية وذوي الخبرات واصحاب رؤوس الاموال للاستفادة منهم في ارساء الاستقرار واعمار البلاد”.

واشار الى “تخصيص الوزارة مبلغا ماليا للعائلة النازحة التي عادت لمناطق سكناها الاصلية فضلا عن سعيها من خلال المقترح الذي سترفعه الى رئيس مجلس الوزراء المتضمن دعم الاسر النازحة العائدة لمناطقها والتي دمرت منازلها على يد عصابات داعش بمبالغ مالية”.

يذكر ان ناحية تلسقف كان يقطنها ١٤٥٠ عائلة منها ٨٠٠ عائلة هاجرت الى خارج البلاد.