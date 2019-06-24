الاعلان عن بدء الأولمبياد الثالث لصناعة أفلام اليافعين في ايران

تُقيم مؤسسة الفارابي السينمائية بالتعاون مع جمعية سينما اليافعين في ايران «الأولومبياد الثالث لصناعة أفلام اليافعين في ايران»، ضمن قسمين اثنين (الفكرة والفيلم).

وبحسب المكتب الاعلامي لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الثاني والثلاثون، بأن سينما الفرابي ستقيم “الألومبياد الثالث لصناعة أفلام اليافعين في ايران” بالتعاون مع هيئة سينما اليافعين، وسيتم هذا الاولومبياد ضمن قسمي «الفكرة» و«الفيلم» بالتزامن مع المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين بنسخته الـ32.

يذكر أن هدف هذا الأولمبياد هو الترويج للفضائل والأخلاق وإضفاء الأمل على حياة اليافعين وخلق الأفكار والمشاركة في صناعة الأفلام، وإيجاد أفكار جديدة في سينما الأطفال والناشئين، كذلك ايجاد الفرص المناسبة لاكتشاف والتعرف على المواهب الفنية الموجودة عندهم المختصة بسينما الأطفال والناشئين وتوفير البنية المطلوبة من أجل توسعة الفعاليات في المجال السينمائي لهذه المراحل العمرية.

كما ذكر أعلاه بأن «الأولمبياد الثالث لليافعين» مقسم الى قسمين: الفكرة (و القصد هنا، الفكرة الأولية للقصة بعد أن يتم قبولها من قبل لجنة الأولمبياد، من ثم يتم تحويلها الى نص بمساعدة الاستشاري و مجموعة مم المبدعين لنص يحتوي على ( بداية ، وسط ونهاية). و فيلم قصير ( و هو الفيلم الذي لا يتجاوز 3 دقائق على أن يكون قد تم صناعته بعد سنة 1396).

صرح مدير الألومبياد بأن اليافعين الذين وصلوا في عملهم الى المرحلة النهائية سوف يحصلون على جلسات وورك شوب مجانية بعنوان «التعرف على السينما».

وبناء على ذلك فان شروط المشاركة في الأومبياد في أقسامه (الفكرة والفيلم القصير) هي كالتالي:

يحق لليافعين ما بين سن 12 و حتى 16 (من مواليد 1383 حتى 1386) المشاركة في هذا الألومبياد.

المشاركين والفائزين الذين شاركو في الألومبياد العام الماضي سوف تكون لهم الأولوية للقبول لهذه السنة على أن يكونوا في السن المطلوب للمشاركة.

– في قسم الفكرة:

*يسمح لكل مشارك إرسال خمسة أفكار وفي حال تم قبوله سيتم اختيار فكرة واحدة من بينهم من أجل أن يتمّ إنتاجها.

*بعد أن يتم قبول الفكرة المناسبة من قبل اللجنة، سيتم تحويلها الى الألومبياد وتحت إشراف الأستاذة في الوورك شوب «سوف يتم تحويل تلك الفكرة الى سيناريو» في مدينة أصفهان.

*الفكرة العامة التي يتم طرحها في الوورك شوب «فكرة السيناريو» ستناقشها لجنة خاصة، وبعد أن يتم قبولها سيتم انتاجها برعاية مدير المهرجان.

– في قسم الفيلم:

*لا يجب أن يتعدى الفيلم 3 دقائق.

*الأفلام يمكن أن تكون مصورة على الموبايل أو كاميرا.

*نوع الأفلام وثائقي أو قصصي أو قومي.

*سوف يتم عرض الأفلام الفائزة في مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين في اصفهان.

*سوف يتم اهداء جوائز قيمة للفائزين.

*سيتم دعوة الفازين في قسم «الفكرة» و «الفيلم» من قبل مدير المهرجان للمشاركة في معسكر تدريبي للمواهب في الأولمبياد و الذي سيبدأ من تاريخ 26 حتى 30 مرداد 1398 في مدينة اصفهان.

«أرضي»، «أمنياتي»، «أحلام الأطفال و اليافعين اليوم»، «عائلتي»، «الابداع في الحياة»، «الترفيه للأطفال»، «النشاط و الطفولة»، «الاعلام المثمر للأطفال و االيافعين»، «الأمل»، «التسامح»، «القصص التي تم اقتباسها عن كتب الأطفال و اليافعين» (و يفضل أن أن يكون الكاتب ايراني) لديهم الأولوية في هذا الأولومبياد.

لمن يريدون التسجيل من خلال الموقع التالي www.iycs.ir و من خلال بوابة فرم التسجيل و تعتبئتها و تحميل الفكرة على تلم الصفحة ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الفكرة لا تزيد عن صفحتين A4 مع

المواضيع التي تم طرحها في قسم محاور المهرجان التي تمت كتابتها، مطبوعة بخط Nazanin 14 و بعد الانتهاء سيتم ارسال هذه المعلومات الى مدير المهرجان.

بعد التحقيق في الفكرة و قبولة سيتم عوة صاحبها حتى يتثنى له المشاركة في الوورك شوب التعليمي في مكاتب هيئة سينما اليافعين الايرانيين في جميع أنحاء البلد.

سوف يتم ارسال الأفلام التي تم انتاجها الى مدير الألومبيادمن خلال بوابة التسجيل أو عن طريق هيئة سينما اليافعين في ايران.

كما سيبدأ «أولمبياد صناعة الأفلام لليافعين في ايران» في 26 حتى 30 مراداد 1398 اما بالنسبة لومان التسجيل و ارسال الأعمال كما يلي:

القسم الأول: الفكرة

*سينتهي التسجيل و ارسال الأعمال على الرابط المذكور أعلاه في تاريخ 20 تير

*الاعلان عن الأفكار التي تم قبولها في 27 تير.

القسم الثاني: الفيلم

*سينتهي التسجيل و ارسال الأفلام في قسم فكرة السيناريو 7 مرداد

*الاعلان عن الأفلام المقبولة في قسم المسابقة في 15 مرداد

لإرسال الأفلام على العنوان التالي: طهران، ميدان ونك، شارع كاندي الجنوبي، الشارع 12 ، بلوك 20، صندوق البريد ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱ مكتب أمور المهرجانات، لمن يريد الحصول على معلومات أكثر الاتصال على الأرقام التالية ۸۶۰۸۴۸۱۶-۸۶۰۸۴۸۲۹.

يشار الى أن فعاليات النسخة الـ32 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس/آب حتى الـ 28 من الشهر ذاته (2019) في مدينة أصفهان التاريخية.