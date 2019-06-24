التجارة العراقية تبدأ بحملة تسويق الحنطة في اقليم كوردستان

اعلنت وزارة التجارة انطلاق عملية تسويق الحنطة من محافظات اقليم كوردستان لتكمل خارطة البلاد التسويقية وسط توقعات بزيادة كبيرة في حجم الكميات المسوقه عن المواسم السابقة.

واكدت وزارة التجارة في بيان عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم محسن جبر ان كميات الحنطة المحلية بانواعها تجاوزت الثلاثة ملايين ومائتين وتسعة وخمسين الفا وتسعمائه وتسعة وتسعين طنا من الحنطة بانواعها في موسم استثنائي لم تشهده البلاد من عقود من الزمن.

وقال ان كميات الحنطة المستلمة توزعت حنطة محلية ناعمة د/ اولى (٢،٨٩٤،٠٢١) مليون طن وحنطة محلية ناعمة د/ ثانية ( ٣٤٥،٤٧٧،٠٢١) الف طن و حنطة محلية د/ ثالثة ( ٢٠،٥٠٠،٦٠١) الف طن.

واضاف الى ان محافظات السليمانية واربيل ودهوك باشرت موسمها التسويقي وبذلك اكتملت المحافظات كافة بالمساهمة في تعزيز الامن الغذائي.

وبين أن وتيرة التسويق في محافظات البلاد اخذت بالتصاعد لاسيما في صلاح الدين التي استلمت مراكزها التسويقية (٤٤٣،٧٧٧) الف طن بدون حصة سايلو الطوز الذي استلم (٥٢،٢٢٦) الف طن، لتصبح اجمالي الكمية المسوقة لعموم محافظة صلاح الدين (٤٩٦،٠٠٣) الف طن، فيما بلغت كميات الحنطة المحلية المسوقة لكركوك (٢١٤،٨٧١) الف طن حنطة بانواعها و نينوى سوقت كمية ( ١٦٤،٢٦٨) الف طن ” اما الانبار فقد بلغ مجموع ما تم استلامه ( ١٥٨،٧٧٠) الف طن، وديالى سوقت (١٥٣،٨٠٥) الف طن، اما سايلو خان بني سعد فقد بلغت الكمية المسوقة ( ١٢٢،٤٦٥) الف طن.

واشار جبر الى ان كميات الحنطة المستلمة في سايلو خان ضاري (٤٢،٤٦٥) الف طن .

وبلغت كميات الحنطة المسوقة لمحافظات اقليم كوردستان كالاتي السليمانية سوقت (١٢،٥٥٢) الف طن و اربيل (١٨،٢٠٥) الف طن و دهوك سوقت (٢٦،٢٠٦) الف طن .

من جانب اخر اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الى مباشرة مواقع الشركة بحملة تطوعية لفحص وادامة وتصليح وتاهيل الاغطية ( الجوادر ) المستخدمة والاستفاده منها استعدادا لتغطية خزين الحنطة المستلم في الساحات والبناكر المكشوفة .

وعلى نفس الصعيد اعلنت وزارة التجارة افتتاح مركز تسويق الخيرات في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار بحضور النائب ليث الدليمي وعدد من شيوخ العشائر و الوجهاء ويأتي افتتاح المركز لاحتواء الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين في مناطق قضاء الكرمة والقصبات المحيطة.