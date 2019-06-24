الحداد يؤكد على ضرورة فسح المجال لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

اكد النائب الثاني رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاثنين، على ضرورة فسح المجال لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني ان “الحداد اكد على ضرورة إفساح مجال أوسع للنواب للنقاش بشأن قانون المحكمة الاتحادية”، مبينا ان مجلس النواب بصدد استكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

واضاف المصدر ، ان “الحداد شدد على اهمية قانون المحكمة الاتحادية، كما دعا الى ضرورة إفساح مجال أوسع للنواب من اجل النقاش حول القانون “