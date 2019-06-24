الحكيم يترك رئاسة تحالف الاصلاح

اعلن عمار الحكيم ترك رئاسة تحالف الاصلاح والاعمار، عقب توجه تيار الحكمة الذي يتزعمه الى المعارضة.

وذكر الحكيم في تغريدة على حسابه بتويتر، “بعد قرار تيار الحكمة الوطني القاضي بالذهاب إلى المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة وممارسته لهذا الدور قولا وفعلا، نثمن الثقة الكبيرة التي منحها لنا الاخوة في الهيأة القيادية لتحالف الإصلاح والإعمار وقلدونا رئاسته طيلة المدة المنصرمة، ونتمنى أن نكون قد أدينا الأمانة وتحملنا المسؤولية على أحسن وجه، لذا نطالب الهيأة القيادية باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار على وفق آليات نظامه الداخلي”.

وتحالف الاصلاح يضم “سائرون” وتيار الحكمة، وائتلاف نصر، إضافة الى تيارات سنية.