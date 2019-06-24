القانونية النيابية تناقش تدقيق سجل الناخبين في كركوك

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، انها تجري تدقيقا لسجل الناخبين الانتخابي في محافظة كركوك، مشيرة ان ذلك يتم بمشاركة لجان نيابية أخرى.

وقال رئيس اللجنة، ريبوار هادي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة لجنة الاقاليم وأعضاء مفوضية الانتخابات، إن “اللجنة عقدت اجتماعها بحضور أعضاء لجنة الاقاليم النيابية ومفوضية الانتخابات وممثلين عن الأمم المتحدة لمناقشة تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك وما وصلت اليه المفوضية لاجراء الانتخابات”.

بدوره، قال رئيس مجلس المفوضين في المجلس معن الهيتاوي إن “مجلس النواب استضافنا بحضور لجنة القانونية والأقاليم ونواب محافظة كركوك لمناقشة تدقيق سجل الناخبين في كركوك”، مبينا ان “المفوضية عقدت اجتماعات متتالية خلال الأشهر الماضية مع الوزارات المعنية لمتابعة سجل ناخبين كركوك”.

وأضاف، “ستكون هناك اجتماعات اخرى يعقب الاجتماع وسيرفع تقرير الى الحكومة ومجلس النواب لنتائج تلك الاجتماعات لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة في كركوك أسوة ببقية المحافظات الأخرى”.