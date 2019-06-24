ايران مستعدة لتطوير التعاون العسكري مع العراق

اعلن قائد قوة الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال استقباله مسؤولا عسكريا عراقيا رفيع المستوى، استعداد ايران الكامل لتوفير حاجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات.

وخلال استقباله رئيس الجانب العراقي في اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين اللواء طارق عباس ابراهيم عبدالحسين، قال العميد صباحي فرد، ان للبلدين ايران والعراق الكثير من الامور والاسباب الداعية للوحدة والتضامن والعمل من اجل تعزيز القدرات الاسلامية في المنطقة حيث ان المشتركات الدينية تعد من اهم هذه الاسباب.

واضاف، ان “ايران والعراق هما جزءان من جسد الامة الاسلامية الواحدة والعالم الاسلامي حيث ان الحدود السياسية والجغرافية لا يمكنها ان تفصل بينهما، وكما نعلم جميعا لا توجد هنالك حدود فاصلة بين الشعبين الايراني والعراقي في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) القيمة والرائعة”.

وتابع العميد صباحي فرد، ان “قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، بادرت الى انتاج مختلف منظومات الدفاع الجوي ومنها الرادارات التكتيكية والثابتة والمنظومات المدفعية والصاروخية ومعدات جمع الاشارات ومعدات الحرب الالكترونية والطائرات المسيرة مع المهمات المختلفة في الذبذبات والمديات”.

واشار الى محاور تعاون الدفاع الجوي بين ايران والعراق قائلا، “اننا على استعداد عبر تشكيل لجان خبراء لتوفير الارضية وتطوير التعاون المتبادل في جميع المجالات”.

واضاف ان “الدفاع الجوي الايراني وبالاعتماد على خبراء البلاد في مجال التصنيع والدعم التقني لمنظومات الدفاع الجوي، على استعداد كامل لتوفير حاجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصصات”.

من جانبه اشار مساعد قائد الجيش العراقي لشؤون التدريب والعمليات خلال اللقاء الى “امكانيات ايران العالية في مجالات التصميم والتصنيع والتدريب للمنظومات الدفاعية”.

ولفت اللواء طارق عباس الى الزيارات التفقدية السابقة التي قامت بها وفود عسكرية عراقية للتعرف على القدرات الدفاعية الايرانية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات الدفاع الجوي الايراني في مجالات التصنيع والتدريب والدعم التقني في مختلف تخصصات عمليات الحرب الالكترونية والرادارات والرصد البصري والقيادة والسيطرة والحسابات الرادارية وكذلك شؤون البرمجيات.