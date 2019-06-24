تحالف العامري يهاجم تظاهرات البصرة: مدفوعة من جهات سياسية

علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، على عودة التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة، للمطالبة بفرص عمل وتوفير الخدمات، واقالة الحكومة المحلية، لفشلها في ادارة المحافظة.

وقال النائب عن التحالف عامر الفايز ان “عودة التظاهرات من جديد، تقف خلفها جهات ودواع وأهداف سياسية، خصوصا وان وضع البصرة أفضل من الاعوام السابقة، من ناحية الخدمات وغيرها، كما ان هناك أموالاً خصصت لبعض المشاريع المهمة في المحافظة”.

وبين الفايز، وهو نائب عن البصرة، ان “هناك جهات سياسية تدفع بهذه التظاهرات لأهداف حزبية لها، وأهل البصرة يعرفون ذلك جيداً، لكن يبقى السبب الرئيس لخروج هذه التظاهرات هي البطالة الكبيرة للشباب، وهذا الأمر تستغله بعض الجهات لخروج الناس بالتظاهرات”.