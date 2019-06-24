تربية كوردستان: 46% نسبة النجاح واغلب الاوائل ابناء الفقراء

اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان عن نسبة نجاح 46% لنتائج امتحانات للصفوف المنتهية لصف 12.

وقال وزير التربية بيشتوان صادق في مؤتمر صحفي، “ان 234 الفا و332 طالبا شارك في امتحانات صفوف 9 و12، من هذا العدد 112 الفا و585 طالبا في المرحلة 12 اعدادي، 118 الفا و383 طالبا في المرحلة 9 اساسي، 3 الاف و364 طالب في التعليم المهني.

واضاف ان هؤلاء تم توزيعهم على 4 الاف و101 قاعة امتحان وشارك في المراقبة 27 الف مدرس.‎

وبين ان نسبة النجاح بصورة عامة في السادس العلمي 46.58 بالمائة.‎

وقال ان 3 الاف طالب تراوحت درجاتهم مابين 90 – 100 لنتائج الدور الاول، ومعظمهم من ابناء الفقراء الذين ليست لديهم امكانيات مالية.