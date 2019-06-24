تعرف على اسماء الاوائل بنتائج الصفوف المنتهية باقليم كوردستان

اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان عن تمكن 3 الاف طالب في الصفوف المنتهية من التحصل على درجات تراوحت مابين 90 – 100 لنتائج الدور الاول.

الاوائل للدراسة المتوسطة

الاول انور شيرزاد

الثاني محمد علي عثمان

الثالث سناء مقداد مولود حاتم‎

الصف 12 علمي

الاول منصور قادر

الثاني شايان شمال. دياكو محمد. هزي بنكين. ساريز شوان

الثالث داليا هاشم، اسيا صالح، علي قادر، ميركمال محمد، لارا اوات، نالي هيوا حمه سعيد، هستي عثمان صالح، زير محمد رسول، سروشت زاهر علي كريم، شيدا حمدامين عبدالقادر .

الصف 12 الادبي

الاول سهند سركوت

الثواني، هدية بدرخان سعيد وكوثر محمد

الثوالث: زينب وهاب محمد ونارنج عثمان

‎

اوائل الاعدادية المهني

الاول ايوب هزار

الثاني: سوما محمد فاتح

الثوالث : سارا هيرش ولانه كمال

الاعدادية زراعي

الاول: زليخا انور

الثاني لافان مصطفى

الثالث : يوسف فهد

‎

اوائل المهني (السياحي)

الاول : اريا نبز

الثاني بيمان عمر

الثالث:روزا محمد

الاوائل المهني (قسم الدراسة الاسلامية)

الاول: عبدالله يوسف

الثاني: زينب نيازي

الثالث: سرباز كاوان‎