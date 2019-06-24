تيار الحكيم يكشف عن حراك جديد يحسم الدرجات الخاصة

كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، يوم الأحد، عن حراك برلماني جديد، بشأن ملف الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.

وقال النائب عن التيار حسن خلاطي ان “الدرجات الخاصة، التي موعد حسمها في 30 من شهر حزيران الجاري، من الصعب جداً حسمها قبل هذا التاريخ”.

وبين خلاطي انه “ما يتم العمل عليه حالياً، هو ان يصار الى فراغ منها بشكل جزئي، وسيتم التصويت على بعض الدرجات الخاصة، اما البعض الاخر فيتم ارجاؤه الى موعد اخر”.

وأضاف ان “هذا التأجيل بحاجة الى معالجة قانونية، أي نحتاج الى تصويت مجلس النواب، لتأجيل حسم بعض الدرجات الخاصة بهذه الفقرة جاءت وفق قانون الموازنة، المصوت عليه من قبل البرلمان”.