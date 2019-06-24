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ثمانون نائبا يتبنون مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

اعلن العشرات من اعضاء مجلس النواب العراقي يوم السبت عن تبنيهم مقترحا لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

وقال النواب في بيان اليوم انه ” أنجزنا وبدعم ومشورة عدد من المنتسبين مسودة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الدخلي والتي ستضمن في حال إقرارها من أعضاء مجلس النواب عدداً من الحقوق والامتيازات لمنتسبي وزارة الداخلية مثل معالجة حالات الإحالة على التقاعد جراء الإصابة أثناء الواجب، ومنح حق التقاعد الاختياري لمن هم تحت سن ٥٠ ،وتعديل وضمان الحقوق التقاعدية للمنتسبين ،وزيادة مكافئة نهاية الخدمة ،وضمان حقوق الشهداء والمصابين وتشكيل مديرية تعنى بهم ،وغيرها من الامتيازات والحقوق التي تتناسب مع حجم التضحيات التي قدمتها هذه المؤسسة”..

واضاف البيان انه “سنقوم بنشر مسودة التعديل وعرضها أمام قيادات ومراتب ومنتسبي الوزارة لابداء الرأي بشأنها واثراءها بالملاحظات والتعديلات والإضافات التي يرونها ضرورية لتطويرها، وسنعلن عن وسائل اتصال مخصصة للتواصل معهم واستلام ملاحظاتهم ليتم دراستها وتوحيدها قبل عرضها على مجلس النواب الموقر”.

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