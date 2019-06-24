حريقان يلتهمان مساحة كبيرة من الاراضي في السليمانية واعتقال متورطين

اعلن مدير اعلام مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية العميد هيمن كمرخان افندي، اليوم الاحد، ان حريقا هائلا اندلع في قرية باخان بحدود منطقة قرداغ.

وقال افندي في بيان له ان “مفارز قسم شرطة الغابات والبيئة في قرداغ توجهت على الفور الى مكان الحادث وتمكنت بمساعدة الاهالي من اخماء الحريق خلال وقت قصير”، مضيفا ان 40 دونما من الاراضي احترقت.

ولفت الى اعتقال 3 اشخاص بتهمة التورط باندلاع الحريق، مشيرا الى تنظيم محضر بالحادث وتسليمه الى القاضي لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وتابع البيان “كما اندلع حريق اخر اليوم في قرية بيران التابعة لناحية بيرمكرون، ووصلت مفارز قسم شرطة الغابات والبيئة الى مكان الحادث وتمكنت من اخماء الحريق خلال وقت قصير ومنعت من انتشاره”، مضيفا ان “50 دونما من الاراضي احترقت بسبب الحريق، فيما لاتزال أسباب الحريق مجهولة”.