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خَسِئوا ..!!

خَسِئوا ..!!

إلى الْمُشاركينِ في ” وَرْشَةِ الْبَحْرَينِ ”

خَسِئَ الْخاسئونْ

في غَيِّهِمِ يَعْمَهونْ

مُنْذُ عَهْدِ بَلْفورِ ساقِطونْ

وَمُتَعَهِرونْ

بِالْقَضِيَةِ يُتاجِرونْ

مِنْ ألْخَليجِ حـتّى الْأُردُنِ

زَرَافاتٌ يَتَدَفَقونْ

وَفي الْمَنامَةِ خِصْيانٌ

مُجْتَمِعونْ

عَلَى بَيْعِ الْقُدْسِ

وَمُصادَرَةِ حَقِّ الْعَوْدَةِ

مًتَفِقونْ

لَكِنَهُم في الْنِهايَةِ

هُمُ الْخاسِرونْ

فَشِعوبَكُمُ تُمْهِلُ وَلا تُهْمِلُ

بِأحْذِيَتِها سَتُقْذَفونْ

وَفي الْعيدِ علَى

بَوابّاتِ الْأَقْصى

سَتُعَلَقونْ

وَلْتَعْلَموا أنَّ جماهيرَ شَعْبَنا

عَلّى دّرْبِ الْحُرْيّةِ والْعًوْدَةِ

ماضونْ

وَمَهْمّا ادْلَهَمَّ الْلَيْلُ

فَالْفَجْرُ آتٍ وَسَيَبْزَغُ

وَأمَّهاتِ الْشُهَدّاءِ

مِنْ كُلِّ الْفَصائِلِ

عَلّى الْجِسْرِ

مَعَ فِيْروزِ

ابْتِهاجًا

سَيُزَغْرِدونْ
شاكر فريد حسن

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