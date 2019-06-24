صحيفة الصباح الرسمية تتحول الى نشرة مدرسية بائسة

كاظم الهاشم

تحولت صحيفة الصباح الحكومية في ظل هيئة تحريرها الحالية الى نشرة مدرسية بائسة مليئة بالاخطاء والمغالطات والاخبار القديمة والمواد المنقولة بطريقة الكوبي بيست، وهذه جولة سريعة جدا في العدد 4562 الصادر يوم الاثنين الموافق 24-6-2019:

1- اخبار الصفحة الثانية كلها منقولة نصا من الوكالات بلا تغيير ولا تجديد ولا اضافة..

2- في الصفحة الثالثة المليئة بالاخبار والتقارير المنقولة من الوكالات هناك خبر عن حسم حقيبة وزارة العدل في حكومة كردستان كتب بلا مقدمة ويبدأ بـ (وأفاد مصدر نيابي، بأن الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عقدا اجتماعا حاسما…….).

3- على الصفحة الرابعة من صفحات الاخبار المحلية نشر الجزء الثاني من دراسة للدكتور حسن الياسري على الصفحة باكملها بينما المفروض نشره في الصفحة المخصصة للدراسات لكن عجز هيئة التحرير عن ملء الصفحات جعلها تفعل ذلك.

4- في الصفحة الخامسة تقرير بعنوان(وزير الكهرباء: الوزارة تتعرض للاختراق وشراء الذمم بسبب المحاصصة) نقلته الصباح عن قناة الاتجاه التي نشرته امس من دون الاشارة للمصدر.

5- في الصفحة السادسة هناك تقرير عن تصويت مجلس محافظة ذي قار على خطة مشاريع العام الحالي، وقد تداولت الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي المعلومات الواردة في التقرير قبل ثلاثة ايام.

6- وفي نفس الصفحة هناك تقرير عن افتتاح فرع المنتجات النفطية في صلاح الدين ومحطة تعبئة وقود الشهيدة أمية ال جبارة، وقد جرى كل هذا قبل خمسة ايام وتداولته اغلب الوكالات.

7- وفي نفس الصفحة هناك خبر عن اطلاق محافظة ذي قار لحملة ضد الحمى القلاعية تداولته الوكالات قبل سبعة ايام.

8- اما التقرير الرئيسي في الصفحة السابعة الذي يتحدث عن خطة مـحـافـظـة بــغــداد عــن خـطـة لـبـنـاء 160مدرسة جديدة في اطـراف العاصمة فقد تداولته الوكالات بكل تفاصيله قبل ثلاثة ايام.

9- وفي نفس الصفحة هناك خبر عن اقامة ندوة عن التعايش السلمي في الانبار وقد اقيمت هذه الندوة قبل اربعة ايام.

10- وفي نفس الصفحة خبر اخر عن زيارة فـريـق مــن مـركـز الـسـيـطـرة عـلـى الامــراض الانتقالية التابع لــوزارة الصحة الى قطاع سامراء لمتابعة تنفيذ برامج التحري عن مسببات الاصابة بمرض الملاريا، وقد جرت هذه الزيارة قبل خمسة ايام.

11- وفي نفس الصفحة هناك تقرير عن تزويد محافظة نينوى بالوقود كل ما فيه منشور قبل شهرين.

12- وفي صفحة الاخبار العربية والدولية هناك تقرير بعنوان ( قضية احتجاز سعد الحريري في السعودية تعود الى الواجهة) هذا التقرير تداولته الوكالات قبل اربعة ايام ولا جديد فيه.

13- وفي هذا العدد هناك مقالان لنفس الكاتب وهو محمد شريف ابو ميسم الاول في الصفحة الاقتصادية والثاني في صفحة اراء لا يفصل بينهما سوى صفحة واحدة.

14- وفي الصفحة الرابعة عشر هناك اعلان للاشتراك في جريدة الصباح ومجلة الشبكة وجريدة بين نهرين، و”بين نهرين” تحولت الى مجلة قبل اكثر من شهرين، ولا احد من ادارة الصباح يرى هذا الاعلان الكبير الذي ينشر يوميا على صفحاتها.

15- في صفحة ثقافة شعبية نشرت مادة للفنان شعوبي ابراهيم المتوفي قبل اكثر من ربع قرن ودمج التنويه الى ذلك مع المادة، واضيفت في نهايتها ملاحظات لا ترتبط بها.

16- وفي الصفحة نفسها نشر باسم عبد الحميد حمودي عمودا عن جهود زهير العطية كان قد نشره سابقا قبل اربعة اعوام.

17- وفي نفس الصفحة لطشت كاتبة قصة تراثية منشورة في المواقع الالكترونية قبل سنوات ونشرتها تحت عنوان (بائع العطر).

18- وفي نفس الصفحة ايضا قصة شعبية بعنوان (الارنب البري والتاجر الجشع) سبق ان نشرت في الصفحة 269 من كتاب كنز الحكايات لاحمد الحلي المطبوع قبل خمس سنوات، والقصة موجودة على مواقع البحث.

19- وفي صفحة اذاعة وتلفزيون نطالع خبرا عن تعاقد الفنانة هدى المفتي على المشاركة في مسلسل (كانه امبارح) وهذا الخبر منقول كوبي بيست من الوكالات التي نشرته قبل عامين، والمسلسل عرض في شباط من العام 2018 وحلقاته موجودة على اليوتيوب.

20- وفي الصفحة الاخيرة خبر عن صدور العدد 46 من مجلة (باليت)، وقد صدر هذا العدد في الاول من ايار، اي قبل خمسين يوما وتداولت وكالات الانباء خبر صدوره في حينها.

21- وفي الصفحة الاخيرة ايضا نشر خبر مع صورة كبيرة جدا للفنانة كارول سماحة يقول الخبر انها ستشارك في فيلم(صدفة) واسمه الصحيح (بالصدفة) وقد انتهى تصويره قبل عامين واعلن عن مشاركة كارول سماحة به منذ ذلك الحين.

22- وفي الصفحة نفسها خبر عن تسجيل الفنانة فريدة محمد علي لاغنية ( غريبة) واسم الاغنية الصحيح ( غربة) ولا يذكر كاتب الخبر متى واين سجلت هذه الاغنية؟

هذا واغلب الاخبار والتقارير الاخرى المنشورة على بقية الصفحات منقولة ومعدة عن مواد منشورة سابقا.