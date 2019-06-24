عائلة القاضي تشكر من شاركها الحزن

تتقدم عائلة القاضي بالشكرالجزيل لكل من شاركها أحزانها برحيل فقيدها الاستاذ عبدالعزيز القاضي، وتشكر كل من ساهم في مراسيم التشييع ومواراة جثمانه الثرى، وحضور مجلس الفاتحة وتحمل مشاق السفر، من خلال حضورهم مراسيم الدفن والفاتحة و برقيات التعازي والرسائل البريدية والرسائل الالكترونية والذين أتصلوا عبر الهواتف وصفحات التواصل الاجتماعي. ان كلماتكم في المواساة خففت من حزننا وزادتنا صبرا وتحملا لمصابنا. ندعو من الله ان لايريكم أي مكروه ويزيد من أمثالكم في هذه الدنيا مع فائق تقديرنا وأحترامنا

سوپاس و پێزانين بنهماڵهى قازي

بهناوى خۆمان و خانهواده و بنهماڵهى قازي ڕێز و سوپاسمان ئاڕاستهى سهرجهم خزمان و دۆستان و ئهو كهسايهتييه بهڕێزانهى هاوخهممان بوون و بهشدار بوون له رێوڕهسمى پرسهى مام خوالێخۆشبوومان (عبدالعزيز قازي) دهكهين ، چه به ئامهدهبوونتان له بهخاكسپاردنى يان له پرسهكهى ئامادهبوون يان له ڕێگهى نامه و پهيوهندى تهلهفۆنى له ناوهوه و دهرهوهى ههرێمى كوردستان بهسهريان كردينهوه و هاوخهممان بوون. دڵنهوايى و بهشداربوونتان خهم و پهژارهى كۆسته گهورهكهى مامان لهسهرمان سووك و كهمكردهوه. ههڵوێستى جوامێرانهتان بهم رووداوه دڵتهزێنه جێگهى شانازى و خۆشهويستمانه. له يهزدانى مهزن خوازيارين ههموو لايهك له دهرد و بهڵا و ناخۆشى بهدوور بگرێ و له كۆچكردوانى ههموو لايهك خۆشبێت.

عن عائلة القاضي

الدكتور خوشناف القاضي

المهندس الاستشاري نهاد القاضي